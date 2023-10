Gli avvocati di Fagioli «Non ha un ruolo rilevante, anzi vuole dare il suo contributo alle indagini»

«Il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria»

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, è finito al centro di un indagine per scommesse illegali avviata dalla procura della Repubblica di Torino. Il pubblico ministero Manuela Pedrotta, nei mesi scorsi, ha acceso un faro su un giro di scommesse su piattaforme online. Ovvero senza licenza. Gli investigatori della squadra mobile hanno scandagliato gli accessi, incrociato dati e transazioni, analizzato nomi e nickname. Individuato, oltra al gruppo accusato di gestire le piattaforme, anche gli utenti. Tra cui, a quanto si apprende , ci sarebbe anche il giovane calciatore juventino

Gli avvocati Armando Simbari e Luca Ferraridi che assistono Nicolò Fagioli hanno deciso di parlare all’Ansa in merito alle inchieste della Procura

«Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato. In riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della procura federale»

Non si sbilanciano ma prendo tempo

«Vedremo quali saranno gli sviluppi, siamo ancora in una fase preliminare, ma vogliamo sottolineare l’atteggiamento proattivo e trasparente sia con la procura ordinaria che con quella sportiva. Fagioli non ha un ruolo rilevante, anzi vuole dare il suo contributo alle indagini»

