Garcia: «se fai quattro falli in tutta la partita, non è normale. Non me l’aspettavo»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro la Fiorentina di Italiano

«Amarezza, frustrazione Brutto risultato prima di tutto, errori difensivi e anche davanti. Il primo gol che prendiamo non lo dobbiamo prendere, abbiamo la capacità di tornare in partita col rigore prima della sosta. Psicologicamente ci doveva dare una spinta in più. Abbiamo la palla del 2-1 con Osimhen e la sua grande occasione Terracciano ha parato. Poi, il terzo gol eravamo tutti avanti cercando di pareggiare. La cosa che non va e è essere troppo poco aggressivi sulla fase difensiva, tutti in tutti reparti. Quando perdi in casa così e fai quattro falli in tutta la partita non è normale»

Cosa non ha funzionato?

«Pressing alto, quando una squadra lascia Victor uno contro uno, dovevamo trovarlo di più. Non siamo stati lucidi, non siamo riusciti a sfruttare la profondità. Andava fatto meglio nel primo tempo. Quando si è infortunato Anguissa, abbiamo cambiato sistema di gioco con Raspa sotto Victor, dobbiamo migliorare sull’aiuto ai due mediani da parte dei due esterni. Poi siamo andati meglio con i giocatori freschi che sono entrati. Una brutta giornata, non era la nostra serata»

Garcia perché Cajuste?

«Volevo dare più peso a centrocampo, alla fine non sono passato alle due punte perché avremmo perso il centrocampo. Abbiamo tentato poco. Il primo cross nel primo tempo lo ha fatto Natan, non è normale, avevamo lavorato su alcune cose. Prendiamo un gol senza angolo. Mancanza di aggressività più di ogni altra cosa. Quando la panchina entra, possiamo anche cambiare sistema di gioco. Secondo me la parola chiave tra noi e loro è che c’è una grande differenza. Più mentale che tatticamente. Dobbiamo insistere sulla fase difensiva. Dobbiamo essere più aggressivi, più furbi, dobbiamo fare falli più in alto ed evitare che l’avversario entri facilmente nel nostro blocco squadra»

Cosa serve ora per resettare?

«Abbiamo giocatori di solito tecnicamente più precisi. Quando perdi troppi palloni, l’avversario è di qualità e se difendi senza aggressività, soffri. Le statistiche dicono che abbiamo preso tre tiri e tre gol questo è così da inizio stagione»

«A caldo non devo essere troppo duro con i calciatori. Non me lo aspettavo, la responsabilità è mia. Perso grande occasioni di mantenere il terzo posto e rimanere nei quattro davanti. Dobbiamo vincere tre partite di fila».

