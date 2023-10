Diritti tv Coppa e Supercoppa italiana, troppo basse le offerte

La Lega si aspetta di veder incrementare in maniera evidente quanto incassato nel triennio in corso, forte anche della visibilità che le Final Four di Supercoppa Italiana, che quest’anno si giocheranno in Arabia Saudita.

Le offerte presentate da Rai e Mediaset per i diritti tv della Coppa Italia per il triennio 2024-2027 sono state ritenute troppo basse dalla Lega Serie A. Oggi si terrà l’assemblea in si discuterà delle trattative private inerenti ai diritti di trasmissione per la coppa nazionale e la Supercoppa italiana per il 2024-2027. Nell’ultimo bando la cifra minima fissata per ogni edizione della Coppa Italia e della Supercoppa è di 62 milioni di euro, cifra che è stata ritenuta troppo alta sia da Mediaset che da Rai, i due broadcaster in corsa per i diritti.

Le proposte dei due broadcaster sono state presentate lo scorso 16 Luglio, ma non hanno soddisfatto le aspettativa della Lega. Adesso si procede con le trattative private. Proprio oggi si terrà un’assemblea dove uno dei punti fondamentali all’ordine del giorno sarà proprio questo: stabilire a quale delle due emittenti verranno assegnato i diritti tv, senza escludere nuovi colloqui nel caso in cui le nuove proposte non dovessero soddisfare i club. La Lega si aspetta di poter guadagnare molto soprattutto dalla Supercoppa italiana, che quest’anno si terrà in Arabia Saudita e cambierà formato, coinvolgendo quattro squadre anziché due. Per quanto riguarda la Coppa Italia, il formato dovrebbe restare invariato, salvo decisioni future prese dalla Serie A.

Da poco invece è stato annunciato che i Diritti tv della Serie A rimarranno a Dazn e Sky. Una decisione che ha suscitato la disapprovazione del presidente del Napoli De Laurentiis: “È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha interrotto la conferenza stampa dell’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo al termine dell’odierna assemblea che ha sancito il sì alle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv fino al 2029.

