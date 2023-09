Spagna, continua l’epurazione nella Federcalcio spagnola: licenziato il responsabile dell’Area Integrità (El Mundo)

Dopo Camps, la nazionale femminile ha ottenuto la testa di un altro uomo di Rubiales. Si tratta del capo dipartimento etico, Miguel Garcia Caba

In Spagna continua l’onda lunga dello scandalo che ha colpito Rubiales e la Federcalcio spagnola, la Rfef. Dopo la testa di Camps, “braccio armato di Rubiales”, è caduta la testa di un altro fedelissimo dell’ex presidente federale. Si tratta di Miguel Garcia Caba, responsabile dell’Area Integrità della federazione.

La nazionale femminile della Spagna, infine, sta ottenendo quanto richiesto alla federazione per far tornare il sereno sul calcio spagnolo. Avevano chiesto un cambiamento radicale e profondo, e così il calcio spagnolo si sta attivando per soddisfare le richieste delle campionesse del mondo. La notizia diffusa da El Mundo:

“L’organizzazione oggi presieduta da Pedro Rocha ha informato ieri pomeriggio del licenziamento di Miguel Garcia Caba, diventando così il secondo alto dirigente licenziato dopo l’episodio del bacio di Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso , dopo quello di Andreu Camps , già ex segretario generale della Rfef. L’espulsione di García Caba era diventata una delle principali richieste delle giocatrici della nazionale“.

Infatti, proprio l’ufficio dell’Integrità aveva redatto un rapporto ufficiale nel quale descriveva il bacio di Rubiales a Jenni Hermoso come un semplice aneddoto da relegare ai festeggiamenti post vittoria del Mondiale.

L’epurazione all’interno della Rfef non sembra però fermarsi a Caba. Diversi altri dirigenti, molto vicini a Rubiales, sono seduti ancora nelle proprie poltrone. Il loro destino, però, sembra segnato.

ilnapolista © riproduzione riservata