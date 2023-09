Rubiales dovrà stare ad almeno 200 metri di distanza da Jenni Hermoso, lo ha deciso il Tribunale

L’audiencia nacional, la più alta corte penale spagnola, ha imposto un’ordinanza restrittiva. Rubiales continua a difendersi: il bacio era consensuale

Luis Rubiales, tanto per cominciare, non potrà stare a meno di 200 metri di distanza da Jenni Hermoso. E non può comunicare con le. Lo ha deciso il tribunale di Madrid che stamattina ha ascoltato l’ex presidente della Federcalcio spagnola caduto in disgrazia dopo aver forzosamente baciato sulla bocca la giocatrice durante la premiazione dei Mondiali.

L’audiencia nacional, la più alta corte penale spagnola, ha imposto un’ordinanza restrittiva a Rubiales, che insiste nella sua difesa: il bacio, dice, era consensuale.

Dopo aver ascoltato la sua deposizione il giudice Francisco de Jorge, che sta indagando sulle accuse e deciderà se si dovrà andare a processo, ha accolto la richiesta del pubblico ministero di ordinanza restrittiva, ma ha respinto la richiesta che prevedeva l’obbligo di firma ogni due settimane per Rubiales per essere certi che non lasciasse il Paese.

