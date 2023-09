«Raspadori ha Osimhen davanti, deve adattarsi sulla fascia»

Magoni a Radio Punto Nuovo: «Il Napoli non deve entrare in campo sottovalutando il Genoa. Sarà una partita tosta»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Magoni, doppio ex di Napoli e Genoa:

«Genoa-Napoli è sempre una partita particolare, se gli azzurri non scenderanno in campo al massimo rischieranno sul serio. La sconfitta con la Lazio, però, non deve preoccupare troppo. Ora Garcia e i suoi possono subito mettersi alle spalle tutto, a patto che non entrino in campo sottovalutando il Genoa. Bisognerà sacrificarsi e fare una partita tosta. Sicuramente la sosta avrà portato in dote più di qualche consiglio. Il Genoa avrà lavorato meglio del Napoli, visto che ha meno calciatori che sono stati in giro con le proprie nazionali.

Da tifoso del Napoli ho sentito tante critiche secondo me immotivate. Bisogna dare il tempo a Garcia di adattarsi, non facciamo tragedie e non agitiamo la piazza. La critica ha senso quando è costruttiva. Anche i calciatori sanno di aver sbagliato un tempo contro la Lazio. Raspadori? Davanti ha Osimhen che è tra i più grandi d’Europa, quindi ci sta che debba adattarsi sulla fascia pur di adattarsi. Natan? Posso dire solo una cosa: già solo quando cambi città in Italia, da ex calciatore, vi assicuro che è un cambio difficile da digerire. Figuriamoci per questo ragazzo che arriva dall’altra parte del mondo. Poi ognuno si adatta con le sue tempistiche, l’eccezione è stata Kim che si è inserito nel giro di qualche giorno. Lui è un fuoriclasse, non può fare testo».

