Napoli atterrato a Braga, alle 22 Garcia in conferenza

Il volo degli azzurri ha subito diversi ritardi e i delegati Uefa hanno accordato lo slittamento della conferenza del tecnico e Mario Rui

Dopo il ritardo per il volo del Napoli per Braga, dovuto ad alcuni problemi tecnici per l’aereo che ha costretto la squadra a partire nel tardo pomeriggio, la formazione di Garcia è finalmente atterrata finalmente in Portogallo dove domani sera affronterà il Braga nell’esordio stagionale in Champions League.

Il volo degli azzurri ha accumulato un grosso ritardo a causa di problemi tecnici tanto i delegati Uefa e l’ufficio stampa del Braga hanno annunciato che la conferenza stampa del Napoli con Garcia e Mario Rui si terrà alle ore 22:00 italiane (21:00 in Portogallo).

ilnapolista © riproduzione riservata