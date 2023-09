Problemi tecnici per l’aereo del Napoli, volo per il Portogallo rinviato alle 16.30

Questo comporta lo slittamento del programma e la conferenza stampa di Garcia e Mario Rui è spostata alle 21.

È Radio Marte a dare la notizia: ci sono stati alcuni problemi tecnici per l’aereo del Napoli, il volo della squadra di Garcia per il Portogallo, dove è in programma domani la partita di Champions League contro il Braga, è stato rinviato alle 16.30.

Questo comporta lo slittamento del programma della giornata e anche che la conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia e del terzino azzurro Mario Rui è spostata alle 21.

Il Napoli esordisce in Champions domani sera in Portogallo, contro il Braga. Nel girone che comprende anche Real Madrid e Union Berlin che si affronteranno domani a Madrid con inizio del match alle ore 18.45.

Questo il programma iniziale della giornata che, come detto, subirà alcune modifiche in conseguenza del ritardo nella partenza della squadra: alle 12 è programmato l’allenamento del Napoli presso il centro sportivo di Castel Volturno, una seduta aperta ai media per i primi 15 minuti, mentre alle 18 sarà il Braga ad allenarsi nel campo di allenamento vicino allo stadio (anche in questo caso, la seduta è aperta per i primi 15 minuti. La conferenza stampa del Braga è in programma alle 16.45, ora italiana, presso lo stadio del Braga. La conferenza stampa del Napoli, inizialmente in programma alle 19.50 ora italiana, invece, subirà inevitabilmente uno slittamento. A parlare, per gli azzurri, saranno, oltre all’allenatore del Napoli Rudi Garcia, anche il terzino portoghese del Napoli Mario Rui. I due racconteranno alla stampa le principali criticità del match di Champions e lo stato d’animo della squadra, che viene da una sconfitta contro la Lazio e da un brutto pareggio col Genoa in campionato.

