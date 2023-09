Marsiglia, lascia il presidente Longoria minacciato di morte dagli ultras. Va via pure Marcelino

Lo scrive Eurosport. Non c’è ancora l’ufficialità. Ieri nell’incontro i tifosi hanno attaccato Longoria (presente) chiedendo le sue dimissioni

Terremoto al Marsiglia. L’Equipe scrive che Marcelino ha annunciato il suo addio stamattina ai giocatori, dopo appena sette partite. Si starebbe dimettendo anche il presidente Longoria dopo l’incontro di ieri con i tifosi. Si parla di minacce di morte dei tifosi nel corso dell’incontro avuto ieri. Lo scrivono Eurosport e Instant Foot. Qui l’articolo di Eurosport.

L’Equipe scrive di avvio deludente, con l’eliminazione dai preliminari di Champions per mano del Panathinaikos (poi sconfitto dal Braga) ma in campionato è quarto con 9 punti in 5 partite, a due punti dal Monaco primo e con un punto in più delPsg di Luis Enrique.

El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, va a dimitir como presidente del equipo tras ser amenazado de muerte por los ultras del club, según ha podido saber @Eurosport_ES . La salida de Marcelino García Toral también llega provocada por la continuidad de… — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 19, 2023

🚨 Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, va démissionner de son poste de président de l’équipe après avoir été menacé de mort par les ultras du club, comme on l’a appris @Eurosport_ES pic.twitter.com/kHhqSWJbif — MΔSSILIΔ 13 (@Massilia_013) September 19, 2023

🚨🚨💣 INCROYABLE !!! 😱 𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗩𝗔 𝗗𝗘́𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗥 DE SON POSTE DE PRÉSIDENT DE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE ! 😳🔵⚪️ Il aurait été menacé de mort par les Ultras de l’OM. 🔪 (@Eurosport_ES) pic.twitter.com/qYyemJrVFV — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 19, 2023

Proprio oggi L’Equipe ha dato notizia di un incontro tra i leader dei tifosi e lo staff del club olimpico di Marsiglia. Ma non ha parlato di minacce di morte.

Deciso da tempo, l’incontro si è svolto il giorno dopo una partita particolarmente noiosa al Velodrome, contro il Tolosa (0-0), e si è rapidamente trasformato in un regolamento di conti.

Il gioco della squadra di Marcelino è stato messo sotto accusa ma le principali critiche sono state rivolte alla gestione del club.

Scrive L’Equipe:

A nome dei vari gruppi di tifosi, che rappresentano quasi 27mila abbonati nelle due curve del Velodrome, Rachid Zeroual (il nome di un capo tifoso) ha attaccato la politica del presidente Pablo Longoria, le continue cessioni di giocatori, allenatori e dipendenti, insistendo sulla fuga dei senatori (Steve Mandanda, Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet, Alexis Sanchez…) durante le estati.

Zeroual ha denunciato pratiche di clientelismo, ad esempio al centro di formazione, escludendo i giovani marsigliesi in favore di altri. Zeroual ha anche menzionato documenti relativi a una società di consulenza commerciale creata da Longoria quando arrivò a Marsiglia.

Zeroual ha anche deplorato le condizioni di formazione della squadra femminile e il bilancio precario di alcune squadre giovanili. Infine, ha chiesto, sempre con il sostegno degli altri gruppi, le dimissioni dei quattro leader presenti nella piccola sala stampa della Commandery: il direttore del settore calcio Javier Ribalta, il direttore amministrativo e finanziario Stéphane Tessier, il direttore generale Pedro Iriondo e Longoria.

Il presidente ha cercato di parlare e rispondere, ma i rappresentanti dei gruppi presenti hanno voltato le spalle. Contattata, la direzione OM non ha risposto alle nostre richieste. I tifosi hanno in programma di organizzare un incontro con i giocatori la prossima settimana per sostenerli.

ilnapolista © riproduzione riservata