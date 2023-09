Mancato rispetto del minuto di silenzio per Napolitano: multati cinque club di Serie A

Il giudice sportivo ha sanzionato con 5mila euro di multa Lazio, Fiorentina, Hellas, Empoli e Udinese

Il giudice sportivo della Lega Serie A ha deciso di sanzionare cinque società del massimo campionato per il mancato rispetto, da parte dei rispettivi tifosi, del minuto di silenzio disposto nell’ultimo turno per la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (e nella sfida tra Milan e Verona anche per la scomparsa dell’ex giocatore rossonero Giovanni Lodetti).

Nel dettaglio, infatti, sono state sanzionate Empoli, Fiorentina, Lazio, Udinese e Verona, tutte con multe per cinquemila euro. Si legge nel documento del giudice sportivo:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per non avere, un numero esiguo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per non avere, la totalità dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disap-provazione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per non avere, numero cospi-cuo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprova-zione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere, i propri so-stenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C

Tra le altre società sanzionate, sono state comminate multe al Lecce (4mila euro per lancio di alcuni fumogeni nel recinto di gioco), Milan (1.500 euro per lancio nel recinto di gioco di una bottiglietta di plastica) e Salernitana (1.500 euro per lancio nel recinto di gioco di una bottiglietta di plastica).

Per quanto riguarda i calciatori, c’è un solo squalificato verso il turno infrasettimanale: si tratta di Aaron Martin del Genoa, fermato per un turno dopo l’espulsione doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

