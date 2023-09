La quinta divisione inglese come il Barca di Guardiola, gol in 36 passaggi VIDEO

Il Gateshead Fc mette in pratica il tiki-taka, l’eredità del catalano che ha trasformato il calcio europeo. Passaggi, movimenti e gol

Che Guardiola abbia cambiato la percezione del calcio giocato non c’è alcun dubbio. Il suo tiki-taka al Barcellona ha ispirato generazioni di allenatori. Forse, uno dei più riusciti e dei più simili al catalano è l’italiano De Zerbi.

Giusto qualche giorno fa, propria la squadra dell’italiano, il Brighton, celebrava il suo allenatore che con trenta passaggi e iniziando dal portiere ha segnato al Manchester United. Dezerbismo lo chiamano.

Forse un po’ pretenzioso, anche perché Guardiola ha cambiato il suo stile di gioco al Bayern prima e al City poi. Alcuni concetti rimangono come l’occupazione degli spazi e il movimento continuo. Concetti che hanno ispirato una squadra di quinta divisione inglese.

Sui social circola il video del gol del Gateshead Fc che con 36 passaggi da parte di 10 giocatori diversi è riuscito ad arrivare davanti la porta avversario e ad appoggiare in rete un pallone facile facile. La vittima sacrificale di questo tiki-taka è Kidderminster Harriers. Spoiler: la partita ha visto il Gateshead vincere per 3-0.

Si te lo propones, puedes jugar bonito. Y si no, que se lo digan al Gateshead FC de la 5ª división inglesa. 37 pases entre 10 jugadores distintos para marcar esta oda al Cruyffismo. 📽️ @GatesheadFCpic.twitter.com/DWtofYoZbQ — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 22, 2023

Non è un caso che i commenti che si leggono chiamano in causa proprio Guardiola o De Zerbi, il City o il Brighton. Il calcio trasformato in arte nella sua essenza più estrema. Passaggi, movimenti e gol.

ilnapolista © riproduzione riservata