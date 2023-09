Il Brighton celebra il dezerbismo: trenta passaggi partendo dal portiere e gol (VIDEO)

La seconda rete del successo per 3-1 a Old Trafford contro il Manchester United. Il tecnico italiano sempre più elogiato in Premier

Il Brighton sull’account di Twitter celebra il dezerbismo. Il secondo gol di ieri al Manchester United nel match che la squadra di De Zerbi ha vinto a Old Trafford. Un gol con trenta passaggi partendo direttamente dal portiere, senza perdere mai il pallone. È il gol del 2-0 di Gross.

Il Brighton è quinto in classifica con 12 punti in 5 partite. In Premier è in testa il City a punteggio pieno (15 punti) con due punti di vantaggio sul Tottenham sorpresa di quest’inizio di stagione.

Thirty passes. Goal. De Zerbismo. 💫 pic.twitter.com/2PLlE5aJeS — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 17, 2023

Nell’intervista ad Athletic ha raccontato che il calcio per lui è totalizzante:

«Perché dipendente? Sinceramente se amo lavorare nel calcio, se amo guardare le partite in tv, se amo parlare di calcio con il mio staff o con altre persone… non è un lavoro, non è un lavoro, è una passione. Non c’è un momento giusto per mostrare la tua passione: la passione dura 24 ore al giorno. Non è un problema. Se voglio divertirmi parlo di calcio, se voglio lavorare parlo di calcio».

