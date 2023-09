La prima Italia di Spalletti, formazioni: giocano Immobile, Zaccagni e Politano

Raspadori in panchina. A centrocampo Crsitante Barella e Tonali. Coppia centrale difensiva composta da Bastoni e Mancini

La prima Italia di Spalletti: giocano Immobile, Zaccagni e Politano nel tridente d’attacco della partita che la Nazionale disputerà tra poco in casa della Macedonia del Nord, partita valevole per le qualificazioni all’Europeo.

Spalletti conferma la formazione annunciata alla vigilia. Centravanti sarà Immobile, Raspadori (col numero 10) sarà in panchina. A centrocampo Barella Cristante e Tonali. In difesa come laterali Di Lorenzo e Dimarco, centrali Bastoni e Mancini. Donnarumma tra i pali.

Macedonia del Nord-Italia, le formazioni ufficiali

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ashkovski; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. Allenatore: Milevski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Spalletti.

