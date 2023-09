La Lega calcio Camerun alla Fifa: «Perché Eto’o è ancora al suo posto e Rubiales è stato fatto fuori?»

The Athletic riporta la lettera inviata alla Fifa: “Immaginate la Fifa e la Uefa rimanere in silenzio quando un loro presidente è sospettato di corruzione?”

The Athletic rilancia la lettera scritta da un gruppo di dirigenti della Lega calcio camerunense spedita alla Fifa nella quale si chiedono azioni contro Eto’o. L’obiettivo di Pierre Semengue, presidente della Lega calcio e Henry Njalla Quan Junior, ex vicepresidente della Federcalcio, spingere la Fifa a sollevare Samuel Eto’o dal ruolo di presidente della Federcalcio.

Il presupposto di base non fa una piega. Perché un presidente accusato di corruzione siede ancora sulla propria poltrona e Rubiales è stato spinto alle dimissioni da subito? Nella lettera si legge:

“È sorprendente che la Fifa sia rimasta in silenzio su Eto’o. Non si è sentita una parola dalla Fifa, nonostante le numerose denunce e solleciti da parte dei calciatori camerunensi. Come si può continuare a tacere di fronte a così tanti scandali che compromettono la fiducia del pubblico nell’etica sportiva e nella sincerità delle partite? La triste realtà di questa gestione a due velocità di situazioni quasi identiche è che l’Africa rimane una sorta di enclave in cui ci si può prendere delle libertà rispetto all’etica che i leader sportivi dovrebbero incarnare“.

Il riferimento a come la Uefa e la Fifa hanno agito nei confronti di Rubiales è chiaro e infatti in Camerun si chiedono:

“Riuscite ad immaginare la Fifa e la Uefa rimanere in silenzio quando il presidente di una federazione calcistica europea è sospettato di partite truccate, con registrazioni audio a sostegno? Le chiare disposizioni dell’articolo 47 dello statuto della Federcalcio camerunense implicano che Eto’o avrebbe dovuto lasciare il suo ruolo ma che continua ad imporsi illegalmente come presidente dell’organizzazione. Tali statuti si riferiscono alla cessazione dall’incarico qualora il presidente si trovi in ​​una situazione di incompatibilità o ineleggibilità durante il suo mandato“.

La registrazione citata si riferisce ad una conversazione tra Eto’o e il presidente del Victoria Limbé:

«Devi stare tranquillo. Fai ricorso, ti ridiamo i tre punti e sospendiamo l’arbitro. Il nostro club deve salire in prima divisione. Ma tu mi devi dare una mano, non puoi fare troppo casino, devi restare calmo».

