La bomba Osimhen è solo l’ultimo episodio della lunga guerra fredda con De Laurentiis (Marca)

Il caso è internazionale, il giornale spagnolo racconta tre anni di “scazzi” tra il bomber e il presidente del Napoli

Il titolo corto, richiamo nella home di Marca, è “Bomba Osimhen”. Quello vero è più descrittivo: “Osimhen – De Laurentiis: la relación incendiaria con el delantero de los 150 millones“. Si capisce anche senza traduzione. Che il “caso” sia diventato internazionale è chiaro: è ovunque, in Inghilterra, in Francia anche su The Athletic. Ma a Marca evidentemente avevano intuito che la “bomba” stesse per scoppiare e si erano preparati un articolo più lungo, con tutta la travagliata relazione tra presidente e bomber, dagli inizi al TikTok-gate.

“Nonostante all’epoca il Napoli fosse stato assolto (mentre la Juventus era indagata per plusvalenze fittizie), questa settimana la Procura di Roma ha annunciato che sta indagando su De Laurentiis per falso contabile. Sotto sospetto, la firma di Osimhen per il Napoli”. Vedi il caso, a volte.

“Ed è normale… – continua Marca – se l’operazione viene analizzata sotto una lente di ingrandimento”. Per il giornale spagnolo “è chiaro” che il valore dei giovani inclusi nella trattativa “fosse gonfiato”. Ma in ogni caso “prima di indossare la maschera che lo avrebbe reso una sorta di ‘Supermhen’, gli esordi di Osimhen a Napoli furono complicati. 28 gol nelle prime due stagioni (attesi visto che l’Adl diceva che era un attaccante da 13-14 gol a stagione)… ma con tanti infortuni e assenze. Nei suoi primi mesi in Italia, un infortunio alla spalla lo ha ostacolato. Il problema è che quando si è ripreso, per Natale, è andato in Nigeria… e ha preso il Covid. Tutto è accaduto perché l’attaccante si è recato a una festa privata senza distanziamento sociale e senza mascherina. Il club ha valutato la multa e il giocatore ha saltato altre sei partite”.

Marca ricorda anche lo sfogo di De Laurentiis contro la Coppa d’Africa, il famoso “Non parlatemi di giocatori africani. Non li prenderò più. Non li ho mai a disposizione. Giocano fuori mentre li paghiamo noi”.

“Fatto sta che lui e Osimhen hanno litigato di nuovo nel gennaio 2022”. Quando tra il rientro atteso in maschera e la Coppa d’Africa risolve tutto il Covid, “Dietro, il sospetto che ci fosse un accordo perché non giocasse e tornasse al Napoli”.

Poi c’è la questione rinnovo, un “lungo percorso, offerte e interessi rifiutati… oltre a numerose parole di De Laurentiis che fanno lievitare la quotazione di Osimhen a oltre 150 milioni”. E infine “l’ultimo pasticcio – conclude Marca – Una guerra fredda che sta vivendo un nuovo capitolo”.

ilnapolista © riproduzione riservata