Italia, Luciano Spalletti in conferenza stampa (LIVE)

Le dichiarazioni alla stampa del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana

Il nuovo commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, parla per la prima volta in conferenza stampa dopo aver ricevuto l’incarico dalla Figc.

Ieri Spalletti ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale. Prima convocazione in Nazionale per il difensore della Lazio Nicolò Casale, che nel 2022 era già stato chiamato per due stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. Tornano a vestire la maglia azzurra Mattia Zaccagni (assente dal marzo 2022), Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli (ultima convocazione nel giugno 2022). Spalletti porta con sé quattro calciatori del suo ex Napoli campione d’Italia: Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori.

ilnapolista © riproduzione riservata