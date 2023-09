Icardi, clamoroso errore a porta vuota sul rigore a due (alla Cruyff) – VIDEO

Akturkoglu gliela tocca piano, lui sopraggiunge mentre il portiere a terra e incredibilmente calcia a lato. Cinque minuti dopo, segna l’1-0

Clamoroso errore di Icardi nella partita di campionato del Galatasary contro l’Istanbulspor. Gara che il Gala sta conducendo 1-0 con gol proprio di Maurito. Cinque minuti, Icardi si è divorato un gol che – secondo Le Parisien – è destinato a fare il giro del mondo.

Se l’ex attaccante del Psg si sta ricostruendo in Turchia, i tifosi del non mancheranno di sorridere quando vedranno l’azione.

L’idea era quella di Cruyff, il rigore a due, come raramente si vede. Dal dischetto Akturkoglu che invece di tirare la tocca piano a sinistra, Icardi arriva in area e deve solo spingere la palla in rete. Il portiere era a terra. Ma l’attaccante argentino ha incredibilmente calciato a lato.

Cinque minuti dopo, per sua fortuna e per fortuna del Galatasary, ha segnato il gol del vantaggio.

