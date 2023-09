Haller: «La Bundesliga persa mi fa più male della diagnosi di cancro»

Alla Bild: «Avevamo il titolo in mano. Le occasioni perse ti divorano ma la malattia mi ha insegnato a non lasciarmi sopraffare dalle cose negative»

Sebastian Haller, attaccante del Borussia Dortmund, intervistato dalla Bild ritorna sullo scorso campionato perso all’ultima giornata. La Bundesliga è andata al Bayern a causa del rigore sbagliato contro il Mainz (la partita è poi finita 2-2):

«È proprio vero. Il titolo mancato mi fa più male della diagnosi di cancro in quel momento. Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo. Ma avevamo il titolo nelle nostre mani, potevamo influenzare tutto da soli. In tal caso devi accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate».

E ancora:

«Le occasioni perse ti divorano. Pensi a cosa avresti potuto fare meglio. Ma ho anche imparato, soprattutto durante la malattia, a non lasciarmi sopraffare dalle cose negative».

Sul rigore sbagliato a maggio, la Süddeutsche ha scritto:

“Nessuno potrà mai dire come sarebbe andata la partita se a Can fosse stato permesso di tirare – scrive la Süddeutsche Zeitung – Can è considerato un bravo tiratore di rigori. Ma chi voleva negare l’esperienza di Haller? Era un po’ fuori allenamento: ha segnato il suo ultimo rigore prima di andare al Dortmund, insomma: più di un anno fa, nel campionato olandese, con l’Ajax. E questo significava anche: prima che gli fosse diagnosticato un cancro ai testicoli e dovesse sottoporsi alla chemioterapia, una storia che avrebbe trasformato in kitsch il gol su rigore sabato“.

