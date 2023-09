Gravina: «Valutiamo se chiedere un risarcimento danni a Mancini»

Per le dimissioni improvvise da ct della Nazionale. La Federcalcio ha chiesto un parere ai legali

La Federcalcio ha intenzione di chiedere i danni a Roberto Mancini, per le dimissioni improvvise da ct della Nazionale. Lo ha detto al termine del Consiglio Federale Gravina: “Ho dovuto informare il Consiglio federale di quanto avvenuto ad agosto con il ct e anche di quanto avvenuto in termini di recesso dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha dato mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale per capire che tipo di opportunità ci possono essere per avere un risarcimento”.

“Ieri sera ci siamo visti con Mancini, ci siamo salutati un attimo perché il rispetto e l’educazione sono valori chiave dello sport”.

