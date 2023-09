Braga-Napoli, il programma della vigilia. Garcia in conferenza domani alle 19:50

Il programma di domani in vista della Champions: alle 12 l’allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno, poi il volo verso Braga.

Di seguito, il programma di allenamenti e conferenze stampa alla vigilia di Braga-Napoli, gara della prima giornata della fase a gironi di Champions League, che si svolgerà mercoledì 20 settembre alle ore 21.

– Ore 12:00 (ora italiana) Allenamento SSC Napoli presso SSC Napoli Konami Training Center (Aperto ai media per i primi 15′)

– Ore 18:00 (ora italiana) Allenamento Braga presso campo di allenamento sito vicino stadio (Aperto ai media per i primi 15’)

– Ore 16:45 (ora italiana) Conferenza Stampa Braga presso Stadio Braga.

– Ore 19:50 (ora italiana)Conferenza stampa SSC Napoli presso Stadio Braga.

Il sito di statistiche sul calcio Opta ha pubblicato le percentuali per ogni squadra di vittoria finale della Champions League. Manchester City di Guardiola è il campione in carica della Champions League, ma anche la favorita per poter ripetere l’impresa dell’anno scorso. I citizens guidano la classifica dei probabili vincitori con una percentuale del 38,9%. Seguono poi Bayern Monaco e Arsenal, rispettivamente a 10,9% e 8,7% per strappare il titolo a Guardiola.

E dopo il Real Madrid, con una probabilità del 6%, troviamo due italiane: Inter e Napoli. La squadra di Inzaghi ha una percentuale di vittoria del 5,7%, essendo anche i finalisti della scorsa edizione. Il Napoli di Garcia, invece, segue i nerazzurri con una probabilità del 4,3%.

