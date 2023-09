Braga-Napoli, da domani in vendita i biglietti del settore ospiti a 50 euro

Il Napoli ha reso note le modalità di prenotazione dei tagliandi per la prima trasferta di Champions della stagione.

La Champions è finalmente entrata nel vivo, tra pochi giorni si parte con le prime partite e il Napoli ha reso note oggi le modalità di acquisto dei biglietti per la prima trasferta che vedrà gli azzurri contro il Braga

Per la gara SC Braga vs Napoli, valida per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, in programma il giorno mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21:00 i biglietti saranno messi in vendita dalle ore 15.00 di venerdì 8 settembre 2023 e fino alle ore 23.59 di martedì 12 settembre. In questa finestra sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio comunale di Braga. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/search

La procedura genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via e-mail. Successivamente, a partire dalle ore 12:00 di giovedì 14 settembre 2023, l’acquirente riceverà, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone, il biglietto digitale valido per l’accesso allo stadio. FASI DI VENDITA FASE 1 – PRECEDENZA ABBONATI FULL 23/24 Dalle ore 15:00 di venerdì 8 settembre 2023 fino alle ore 23.59 di domenica 10 settembre 2023 la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno acquistato un abbonamento di tipologia FULL, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l’abbonamento 2023/24 come codice per accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone. FASE 2 – VENDITA LIBERA Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 15.00 di lunedì 11 settembre 2023 inizierà la fase di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di martedì 12 settembre, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai sottoscrittori di abbonamento della tipologia FULL) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione. PREZZO DEL BIGLIETTO Il prezzo del biglietto, spettante al SC Braga e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 50,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.

