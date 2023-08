Zielinski, la moglie dice no a 15 milioni l’anno: in Arabia Saudita non vuole andare

Zielinski resta a Napoli. Le ragioni della moglie contano più del portafogli, almeno secondo quel che scrive Nicolò Schira giornalista di calciomercato. Schira su Twitter scrive che le ragioni di famiglia e della moglie contano più di tanti soldi e che la famiglia Zielinski ha detto no a un contratto di tre anni – quindi fino al 2026 – a 15 milioni netti e persino un’opzione fino al 2027 a 20 milioni a stagione. Zielinski ha deciso che resterà a Napoli.

The family reasons (and the wife…) rule much more money: despite the last bid #AlAhli (contract until 2026 with a salary of 15M/year) and a further increase again (contract until 2027 + a salary of 20M/year) Piotr #Zielinski has decided to confirm the choice to stay at #Napoli https://t.co/KTgNp10l5K

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2023