Zielinski ha cambiato di nuovo idea, ora resta a Napoli (Sky)

Niente Arabia Saudita, adesso dovrebbe rinnovare. Adl disse che sarebbero rimasti in panchina i calciatori in scadenza senza volontà di rinnovare

Zielinski torna a casa. Lo zielinskometro oggi vira verso la permanenza. Piotr, comunica Sky Sport, avrebbe deciso di rimanere a Napoli. Quindi niente Arabia Saudita per il polacco e la sua famiglia. Per lui adesso dovrebbe aprirsi la strada del rinnovo. In questo caso a De Laurentiis non piace il rispetto del contratto e ha prospettato per lui e Lozano un anno senza giocare nel caso in cui non volessero rinnovare a arrivare a fine contratto nel 2024. Insomma a scadenza. Secondo Sky, Gabri Veiga potrebbe arrivare lo stesso.

