Vlahovic vola a Monaco per una visita medica per la pubalgia (Gazzetta)

L’attaccante della Juventus si è sottoposto ad una visita programmata da uno specialista dopo i problemi della scorsa stagione

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, al centro dello scambio di mercato con il Chelsea per Lukaku, è volato a Monaco di Baviera per sottoporsi ad una visita che lo aiuti a valutare meglio le sue condizioni fisiche dopo la pubalgia di cui ha sofferto la scorsa stagione.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Dusan Vlahovic è a Monaco di Baviera. Il serbo, infatti, è volato in Germania, ma non per motivi di mercato. Per l’attaccante si tratta di una visita programmata da uno specialista per valutare al meglio la sua forma fisica dopo i problemi di pubalgia accusati durante la scorsa stagione. Intanto, sul fronte delle trattative, continuano le voci sul possibile scambio con Romelu Lukaku con il Chelsea e sull’interessamento del Bayern Monaco per il classe 2000 bianconero”.

