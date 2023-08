Rubiales accerchiato, indagato per un viaggio privato a New York finanziato dalla Federcalcio

Dalla Francia arriva un’altra notizia, come riporta Rmc Sport.

Rubiales è indagato da un tribunale di Madrid per un viaggio a New York pagato dalla federazione spagnola. Secondo le informazioni di El Confidencial, Luis Rubiales avrebbe simulato incontri per trascorrere sei giorni negli Stati Uniti con una pittrice messicana.

Il giudice del tribunale di Majadahonda (giurisdizione di Madrid) Delia Rodrigo, che sta già indagando sulle presunte irregolarità commesse da Luis Rubiales per la Supercoppa spagnola, avrebbe chiesto informazioni sul viaggio che il dirigente del calcio spagnolo ha fatto a New York con i fondi della Federcalcio pochi mesi dopo essere stato eletto. Secondo El Confidencial, Luis Rubiales avrebbe simulato incontri con le Nazioni Unite e la Mls per trascorrere sei giorni negli Stati Uniti, dove era accompagnato da una pittrice messicana. Il soggiorno sarebbe stato finanziato dal bilancio della federazione spagnola. Il giudice ha quindi chiesto informazioni su questo viaggio, su richiesta dell’ufficio del procuratore anticorruzione, che ha indagato sulle attività di Rubiales per più di un anno.

La federazione spagnola si è difesa dicendo che si trattava davvero di un viaggio d’affari, elencando una serie di incontri professionali previsti a New York.

Ma la dichiarazione di Román Ignacio Rodríguez Fernández, membro dell’assemblea, si riferiva a date che non coincidevano con il viaggio di Luis Rubiales a New York. El Confidencial deduce quindi che il presidente della Federcalcio si trovava nella città americana per turismo, in compagnia della pittrice.

Un reato amministrativo che prevede fino a tre anni di carcere.

El Confidencial ha potuto leggere i messaggi che Rubiales ha inviato per presentare il suo falso programma sul posto e dire loro cosa avrebbero dovuto rispondere nel caso in qualcuno gli avesse chiesto del suo soggiorno a New York. Nessuna delle riunioni dichiarate si sarebbe mai realmente svolta.