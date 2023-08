Prima assoluzione Juventus, Grassani: «Sentenza che può fare da apripista per gli altri processi»

Per il gup di Bologna non c’è stato falso in bilancio. L’avvocato rappresentava il Bologna: «sentenza apripista per fattispecie similari»

Prima assoluzione per la Juventus nei procedimenti giudiziari nati dall’inchiesta Prisma. Assoluzione arrivata per il filone relativo al trasferimento di Orsolini dalla Juventus alla Bologna. Per il gup Sandro Pecorella non c’è stato falso in bilancio.

La Gazzetta riporta anche la dichiarazione dell’avvocato Mattia Grassani che rappresentava il Bologna nella vicenda:

«Non avevamo dubbi. Si tratta di una pronuncia a tempo di record che ben può fare da apripista agli altri procedimenti pendenti innanzi alle varie autorità giudiziarie e riguardanti fattispecie similari».

ilnapolista © riproduzione riservata