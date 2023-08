Parte a ottobre la Superlega africana voluta da Infantino

Saranno presenti dunque le maggiori squadre del continente, dando vita a un sistema che rivoluzionerà il calcio africano. Il sorteggio si terrà Al Cairo, in Egitto il 2 settembre e poi si partirà ad ottobre con i quarti di finale in gara secca. Il sorteggio potrà essere seguito in diretta attraverso il sito ufficiale dell’Afl . Solo per le semifinali e la finale è prevista la formula di andata e ritorno.