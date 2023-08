Osimhen punta al rinnovo per un anno a 10 milioni in attesa di un’offerta dalla Premier (Repubblica)

Il centravanti spinge per una doppia clausola: una per l’Arabia e una più bassa per l’Europa. La trattativa è serrata, si spera di chiudere in un paio di giorni

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di cedere Osimhen agli arabi, perciò continua l’estenuante trattativa per il rinnovo con l’agente del nigeriano, Roberto Calenda. Ieri c’è stato un nuovo incontro a Castel di Sangro. Repubblica Napoli ne scrive. Osimhen sogna la Premier League. Sarebbe disposto ad aspettare l’offerta giusta dall’Inghilterra restando a Napoli per un anno, naturalmente a condizioni diverse da quelle attuali.

Repubblica Napoli scrive:

“l’idea del Napoli è perentoria: vuole proseguire il binomio con il capocannoniere dell’ultimo campionato che, dal canto suo, ha una priorità: restare in Europa. Ecco perché si va avanti con la trattativa del rinnovo. È una vera e propria full immersion. Roberto Calenda – dopo la riunione fiume di martedì – è tornato a Rivisondoli, quartier generale del Napoli in Abruzzo, pure ieri per proseguire un dialogo infinito (è l’incontro numero nove). Un ingaggio a doppia cifra (10 milioni di euro) e una clausola doppia (una per l’Europa, l’altra per i club arabi) potrebbe finalmente sbloccare la situazione per regalare ai tifosi l’annuncio che tutti aspettano, ovvero quello del prolungamento fino al 2027. Di fatto Osimhen resterebbe sicuramente un’altra stagione con la possibilità poi di raggiungere l’amata Premier League tra dodici mesi. De Laurentiis è convinto di portare a casa il risultato. I prossimi giorni saranno decisivi. Il Napoli spera di chiudere la questione entro sabato per poi concentrarsi unicamente sul debutto in campionato a Frosinone, in calendario sabato 19 agosto”.

La Repubblica nazionale:

“Il sogno neanche tanto nascosto è la Premier League per confrontarsi con Herling Haaland: tra i due c’è corrispondenza a distanza di calcistici sensi. Si sono già scambiati le maglie, tramite Ostigard, il difensore norvegese del Napoli che è compagno di nazionale del fuoriclasse del City. Osimhen è disposto ad aspettare ancora 12 mesi e li trascorrerebbe volentieri a Napoli. Ma a cifre diverse dall’ultimo anno. Ieri è andato in scena l’incontro numero nove tra Aurelio De Laurentiis e il procuratore dell’attaccante, Roberto Calenda. Sul piatto, l’adeguamento contrattuale anti-sauditi. Osimhen punta ad un ingaggio da 10 milioni e magari ad una clausola doppia: una per l’Arabia, l’altra più bassa per l’Europa. La trattativa è serrata e il Napoli spera di chiuderla in un paio di giorni perché il maxi rilancio dell’Al Hilal è sempre in agguato e potrebbe avvicinarsi ai 200 milioni, la quotazione ‘ufficiale’ di Osimhen. La determinazione di De Laurentiis nel trattenerlo va concretizzata nell’intesa definitiva e gli sforzi sono concentrati nella tanto attesa fumata azzurra”.

