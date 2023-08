Osimhen: Calenda ha incontrato di nuovo De Laurentiis. La trattativa proseguirà in serata (Di Marzio)

Di Marzio scrive anche dell’offerta saudita. A De Laurentiis è arrivata un’offerta ufficiale vicino ai 100 milioni

oIl presidente De Laurentiis continua a trattare il rinnovo di Osimhen con l’agente del giocatore, Roberto Calenda. Ormai è una trattativa ad oltranza, i due sono arrivati, forse, al nono incontro. Peggio di un match di boxe. A riportare dell’incontro odierno è Gianluca Di Marzio che scrive:

“Quello di Victor Osimhen e del suo rinnovo resta il nome caldo di questa estate del Napoli campione d’Italia. L’agente dell’attaccante, Calenda, è attualmente ancora a Castel di Sangro, dove si è incontrato con Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli durante la giornata, oltre ad aver programmato un nuovo appuntamento per questa stasera”.

L’esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport ha anche fornito un retroscena sull’offerta dall’Arabia Saudita per l’attaccante del Napoli. Infatti a De Laurentiis sarebbe arrivata in maniera ufficiale un’offerta intorno ai 100 milioni. Ovviamente, De Laurentis non l’ha nemmeno presa in considerazione:

“Per quanto riguarda le voci circa l’interesse dall’Arabia, di concreto il Napoli ha ricevuto un’offerta, vicina ai 100 milioni. Cifra troppo bassa, considerando che la richiesta della società è due, se non tre volte superiore. Importante anche la volontà del giocatore di voler continuare a giocare in Europa”.

#Calciomercato | @sscnapoli, incontro tra Calenda e De Laurentiis per il rinnovo di #Osimhen. Le parti al lavoro per trovare l’intesa per il rinnovo. Dall’Arabia ricevuta un’offerta molto bassa rispetto alla richiestahttps://t.co/i7W1Ow0Fhw — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 9, 2023

