Navratilova contro le trans nel tennis femminile: «Non è per maschi falliti»

“Hey, Usta. Il tennis femminile non è per atleti maschi falliti, qualunque sia l’età”. E così Martina Navratilova, leggenda del tennis e icona della lotta per i diritti Lgbtq+, è ora accusata di transfobia per aver preso posizione contro la partecipazione delle tenniste trans nei tornei femminili.

“Non è giusto e non è corretto”, ha scritto su X (Twitter) riferendosi ad Alicia Rowley, tennista nata uomo che ha vinto alcuni tornei femminili over 55 organizzati dall’Usta, la United States tennis association.

Come on @USTA– women’s tennis is not for failed male athletes- whatever age. This is not right and it is not fair. Would this be allowed at the US Open this month? Just with self ID? I don’t think so… https://t.co/UkBzhaL6b6

— Martina Navratilova (@Martina) August 6, 2023