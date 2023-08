Lo staff di Spalletti in Nazionale: Domenichini il vice, Baldini e Russo assistenti tecnici

La Figc e Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Nazionale Italian, hanno definito lo staff degli azzurri che da domenica si raduneranno a Coverciano in vista degli impegni di Skopje e Milano contro Macedonia del Nord (sabato 9 settembre) e Ucraina (martedì 12) validi come qualificazioni all’Europeo 2024.

L’ex tecnico del Napoli, come annunciato, ha deciso di portare con sé in questa nuova avventura i suoi fedelissimi: il vice Marco Domenichini, spezzino, 65 anni, da 26 accanto al tecnico di Certaldo, che da Empoli lo ha seguito sempre fino a Napoli, e Daniele Baldini, nel ruolo di assistente tecnico, fiorentino, 59 anni, che nell’Empoli di Spalletti era un punto fermo nella difesa e poi ha raggiunto il suo ex tecnico nella prima esperienza a Roma nel 2005.