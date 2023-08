La giornata di calciomercato (live): Kessié apre al trasferimento all’Al-Ahli

Ora bisognerà trovare l’accordo tra il club saudita e il Barcellona. Gonçalo Ramos sarà un nuovo calciatore del Psg, al Benfica 80 milioni e contratto quinquennale.

La giornata di calciomercato di oggi giovedì 3 agosto:

Ore 15:57 Lazio, Kamada ha detto sì

Ora cominceranno i controlli sui documenti per ufficializzare il trasferimento del centrocampista giapponese. Lo scrive Fabrizio Romano.

Lazio are closing in on Daichi Kamada deal. Agreement being sealed between parties as Japanese midfielder joins on free transfer 🚨🔵🇯🇵 #Lazio Kamada has verbally accepted, all the documents are being checked now. pic.twitter.com/UC90wrTFwW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

Ore 13:30 L’Al-Ahli vuole Kessié: il centrocampista ha già dato la disponibilità a trasferirsi in Arabia

Lo riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Ora tocca al Barça e al club saudita trovare un’intesa.

Confirmado. El Al Ahly avanza en el fichaje de Kessié. A día de hoy esta es la vía más real para el marfileño. El jugador, abre a esta posibilidad. Más detalles en el twitch de @relevo. 🇸🇦⏳ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 3, 2023

Ore 12:59 Il Galatasaray vuole Ndombele

Lo scrive Fabrizio Romano. Il club ora è in trattativa con il Tottenham per capire le cifre dell’affare per il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Napoli. L’affare non sembra, però, semplice.

Galatasaray are now considering Tanguy Ndombele as an option for the midfield. Discussions took place to be informed on conditions of the deal. 🟡🔴 Fred deal looks complicated for Gala, no agreement and currently in stand-by. pic.twitter.com/a9mFdrdXBm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

Ore 9:55 Cancelo vicino al trasferimento al Barcellona

Il terzino ha già dato disponibilità a trasferirsi alla corte di Xavi. Ora comincerà la trattativa col City e il Barcellona utilizzerà parte del budget ricavato da Dembelé, prossimo alla firma col Psg. Lo scrive Fabrizio Romano.

Joao Cancelo has agreed personal terms with Barça, he wants the move… and Xavi wants him since January as priority target. Talks now ongoing with Manchester City over deal structure 🔵🔴🇵🇹 Barça plan revealed on Sunday: use part of Dembélé budget to try again for Cancelo. pic.twitter.com/3L2q2T6nuF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

Ore 9:28 Psg, in chiusura l’acquisto di Gonçalo Ramos dal Benfica

Lo riporta Fabrizio Romano. Al Benfica andranno 80 milioni; l’attaccante firmerà fino a giugno 2028.

Paris Saint-Germain will sign both Gonçalo Ramos and Ousmane Dembélé in the next hours/days. Plan is to get both done by the end of the week 🔴🔵🇵🇹 #PSG Matter of details for Ramos, deal to be closed very soon as medical tests could be booked in the next few days. pic.twitter.com/zaNyqJPgHv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

