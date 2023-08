Koopmeiners, il Napoli pronto ad offrire più di 30 milioni all’Atalanta (Gazzetta)

Il club bergamasco non ha bisogno di cedere dopo l’incasso per Boga e Hojlund, ma di fronte ad un’offerta importante potrebbe considerare l’ipotesi della cessione

Il Napoli ha deciso su chi puntare per l’innesto necessario a centrocampo: Teun Koopmeiners, dell’Atalanta. La Gazzetta dello Sport scrive:

“C’è un solo nome che mette tutti d’accordo, perché completerebbe il reparto a disposizione di Rudi Garcia aggiungendo una alternativa di grande valore al tridente protagonista dell’ultimo scudetto: Teun Koopmeiners sarebbe l’uomo giusto al posto giusto. Per età, esperienza e ambizione, l’olandese dell’Atalanta sembra a tutti gli effetti l’unico in grado di aumentare da subito la qualità e le soluzioni della mediana azzurra”.

Tutto su Koopmeiners, nella speranza di riuscire a convincere l’Atalanta a privarsene.

“Il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di aumentare la pressione sulla società bergamasca che non ha bisogno di cedere dopo aver incassato – e tanto – dagli addii di Boga e Hojlund. Ma di fronte ad un’offerta importante, sarebbe impossibile (quantomeno) non rifletterci bene e iniziare a considerare l’ipotesi di un’atra cessione eccellente”.

Il Napoli segue Koopmeiners da anni, da quando giocava con l’Az Alkmaar, e quest’estate il suo nome è tornato di moda. Sarebbe un prezioso jolly da mettere a disposizione di Garcia.

“Teun, mancino naturale, può giocare da mezzala destra o sinistra. Potrebbe far rifiatare anche Lobotka in regia, qualora ce ne fosse bisogno. E, soprattutto, potrebbe anche permettere a Garcia di optare all’occorrenza per il 4-2-3-1, il piano B che il tecnico sta studiando in questi giorni di ritiro”.

Che offerta sarebbe disposto a fare il Napoli per convincere l’Atalanta? Si spingerebbe fino a 30 milioni.

“Ed è per questo che il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta”.

Nell’ultimo campionato Koopmeiners ha totalizzato 10 gol e 4 assist in 33 presenze.

“Calcia angoli, punizioni dirette verso la porta – altro limite degli azzurri – e, come detto, anche i rigori”.

La destinazione Napoli, per lui, con la possibilità di giocare la Champions, sarebbe intrigante. Resta da trovare l’intesa tra i club.

