Kane: il Tottenham accetta l’offerta di 110 milioni del Bayern e lascia l’attaccante libero di decidere

Il Bayern Monaco e il Tottenham hanno finalmente raggiunto un accordo per Harry Kane. Il Bayern ha offerto 110 milioni, gli inglesi hanno accettato. Era la quarta offerta avanzata dai campioni della Bundesliga per Kane, dopo il rifiuto delle prime tre da parte degli Spurs.

Ora tocca a Kane decidere, ma, scrive The Atheltic, non è chiaro come l’attaccante reagirà a questo sviluppo.

Kane è negli ultimi 12 mesi del suo contratto e il Tottenham ha provato a rinnovarlo. Finora non ci sono stati progressi, cosa che ha portato il club a considerare l’ipotesi della vendita di Kane nell’attuale finestra di mercato. Kane aveva anche pensato di rimanere al club, visto che tra Bayern e Spurs non si riusciva a trovare la quadra. Non vuole muoversi una volta iniziata la nuova stagione e inizia a piacergli il modo in cui lavora il nuovo allenatore Ange Postecoglou. Nella tournée estiva in Australia e Singapore il giocatore ha avuto un ruolo centrale, segnando anche quattro gol in una vittoria per 5-1 contro lo Shakhtar Donetsk in un’amichevole lo scorso fine settimana.

A favore del Bayern, con cui il capitano dell’Inghilterra ha già un accordo, c’è la situazione contrattuale di Kane. Al momento può lasciarli come free agent la prossima estate, che in questo momento sembra lo scenario peggiore per il club della Premier League-certamente da un punto di vista finanziario se non calcistico. Inoltre, mentre ora Kane parla solo col Bayern, tra un anno avrebbe molti più pretendenti.

Insomma, tutto lascia pensare che l’attaccante firmerà col Bayern ma, scrive The Athletic, non può nemmeno essere escluso che scelga di rimanere al Tottenham, dove ha ancora trofei da vincere e record da raggiungere.

