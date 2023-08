Kane comincia a pensare all’ipotesi di restare al Tottenham (The Athletic)

Kane vuole ancora il Bayern, ma tra i tedeschi e gli Spurs ancora non c’è accordo e lui non vuole trasferirsi a Premier già iniziata

Mentre Bayern Monaco e Tottenham continuano a discutere della cifra necessaria per il trasferimento di Kane, l’attaccante inizia a stufarsi e a pensare di restare al club inglese. Lo scrive The Athletic. Il capitano dell’Inghilterra ha ancora il Bayern come sogno di trasferimento, ma i tedeschi e gli Spurs ancora non hanno trovato una quadra e lui non vuole cambiare maglia a Premier già iniziata. Tra l’altro, nella pre-season si è trovato bene a lavorare con il nuovo allenatore, Postecoglou, che gli ha dato un ruolo centrale in squadra.

The Athletic scrive:

“Bayern Monaco e Tottenham rimangono separati nella loro valutazione di Harry Kane dopo i nuovi colloqui, con l’attaccante propenso a rimanere al club di Premier League così com’è”.

Ieri gli Spurs hanno respinto la terza proposta del Bayern per Kane dopo quelle di giugno e luglio. I colloqui su un potenziale trasferimento sono continuati ieri sera, ma resta una distanza relativa alla somma necessaria per portare il capitano dell’Inghilterra lontano dal nord di Londra. L’interesse del Bayern rimane, ma Kane, che potrebbe partire per un trasferimento gratuito la prossima estate, è riluttante a trasferirsi una volta iniziata la nuova stagione. Il 30enne si sta attualmente preparando per l’apertura della Premier League di domenica contro il Brentford e si è divertito a lavorare sotto il nuovo allenatore Ange Postecoglou nella pre-season. Kane ha giocato un ruolo a pieno titolo nel tour estivo del club in Australia e Singapore e ha segnato quattro gol nella vittoria per 5-1 contro lo Shakhtar Donetsk in amichevole domenica”.

