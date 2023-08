Italia, Nunziata all’Under 21, Lombardo all’Under 20. Mancini coordinatore di tutte le nazionali 

Lo ha deciso il Consiglio Figc. Mancini avrà come vice Alberto Bollini. Franceschini allenerà l’Under 18 e Zoratto l’Under 16. Battisti all’Under 15.

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, è stato scelto come coordinatore di tutte le nazionali maggiori, dagli Azzurri fino all’Under 20. Una decisione presa nel Consiglio Figc organizzato oggi a Roma. Nell’incarico di coordinamento, Mancini avrà come suo vice Alberto Bollini e nello staff sarà inserito anche Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva.

Alla guida dell’Under 20 ci sarà Attilio Lombardo, mentre l’Under 21 andrà a Carmine Nunziata. Toccherà a Maurizio Viscidi guidare la formazione tecnica della base azzurra.

Franceschini e Zoratto, invece, saranno rispettivamente allenatori dell’Under 18 e dell’Under 16. Enrico Battisti sarà tecnico dell’U15.

