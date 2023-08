Inter, Zhang aspetta a rifinanziare il debito ma c’è il pericolo di tassi d’interesse più alti (Sole24Ore)

I suoi consulenti consigliano di aspettare qualche mese prima di iniziare la fase le contrattazioni in attesa di tassi d’interesse meno punitivi

Come scrive il Corriere della Sera, il presidente dell’Inter Steven Zhang prende tempo prima di avviare il rifinanziamento del debito con Oaktree.

L’Inter ha un debito da 275 milioni con il fondo di private equity Oaktree che deve restituire con un tasso di interesse al 12% entro maggio 2024. Tuttavia Zhang sta provando strade alternative:

“Secondo indiscrezioni, Zhang, che con la sua famiglia controlla l’Inter soprattutto tramite la lussemburghese Grand Tower Sarl, sarebbe stato consigliato dai suoi consulenti di aspettare ancora qualche mese prima di iniziare la fase di contrattazioni per il rifinanziamento. Spera in una fase migliore dei mercati e soprattutto in una dinamica dei tassi d’interesse meno punitiva”.

Zhang può provare a trattare direttamente con Oaktree ma, ovviamente, il fondo californiano si troverebbe in una posizione di forza sul presidente interista. Altrimenti potrebbe chiedere ad altri operatori finanziari ma da qui ne deriverebbero altri rischi per l’Inter:

“Quest’ultima operazione, nella situazione congiunturale attuale, potrebbe però essere realizzata a tassi più elevati rispetto a quelli di 2 anni fa. Almeno ad un salato 16 per cento rispetto al 12% attuale. Si tratta inoltre di finanziamenti di tipo Pik, dove l’esposizione aumenta in base agli interessi annui. A scadenza viene, dunque, ripagato sia il prestito sia gli interessi accumulati, di anno in anno, sul capitale“.

Inoltre, a fine 2022, l’esposizione debitoria verso Oaktree è arrivata a quasi 330 milioni ed è probabile, secondo il Sole24Ore, arrivi a toccare quota 400milioni alla scadenza di maggio 2024. Da settembre inizia una fase complessa per il presidente dell’Inter che continua comunque a sondare nuovi possibili investitori.

