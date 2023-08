Il Manchester City prende Gvardiol, al Lipsia 90 milioni di euro (Bild)

Per Sky Sport Uk non è un trasferimento record: “Considerando le variazioni dei tassi di cambio e l’inflazione, l’accordo costa poco di più di van Dijk”

Finalmente il Manchester City batte un altro colpo di calciomercato e prende un vero e proprio pezzo da 90. Si tratta del difensore Joško Gvardiol, del Lipsia. Il club di Pep Guardiola ha trovato l’accordo con il Lipsia sulla base di un’offerta da 90 milioni di euro (77,6 milioni di sterline).

Una lunga ed estenuante trattativa confermata dalla Bild. Guardiola lo vuole fin da quando lo ha visto giocare in Champions proprio contro il City. Gvardiol diventerà il difensore più costoso della storia del calcio. Prima di lui c’era Harry Maguire che arrivo al Manchester United per 87 milioni di euro dal Leicester. Dopo il centrale dello United seguono De Ligt, Van Dijk e Fofana.

Sky Sport Uk però non concorda con la tesi del difensore più costoso:

“Il Manchester City è vicino alla conclusione di un accordo per il difensore centrale del Lipsia Josko Gvardiol. I club hanno concordato una quota di trasferimento di 77,6 milioni di sterline (90 milioni di euro). L’accordo non sarebbe un record perché Harry Maguire è costato al Manchester United 80 milioni di sterline nel 2019. Considerando le variazioni dei tassi di cambio e l’inflazione, l’accordo sta costando al City solo pochi milioni in più rispetto ai 75 milioni di sterline pagati dal Liverpool per Virgil van Dijk“.

Su Gvuardiol si sono accesi i riflettori già a dicembre, durante il Mondiale in Qatar. A raccontare la sua storia, allora, fu il Mundo Deportivo:

“Un gigante croato di appena 20 anni, ed è l’ultimo ostacolo fisico tra Messi e la finale del Mondiale in Qatar. Un pezzo di difensore centrale capace di fare un solo fallo in in 510 minuti. Tale era la sua proiezione da giovane, il coraggio e la forza con cui affrontava i duelli, ma anche una particolare pulizia in partenza con il piede sinistro, che il Lipsia riuscì a convincerlo a crescere in un ambiente adatto a giovani promesse come la Bundesliga. L’impegno del team Red Bull è stato molto chiaro, quando ha deciso di pagare 19 milioni di euro e offrire un contratto di cinque anni a un ragazzo di 18 anni. Gvardiol, che con quello stipendio ha comprato una casa ai suoi genitori, non ci ha messo molto a rinnovare fino al 2027, nonostante i grandi club europei sospirassero per il suo acquisto“.

ilnapolista © riproduzione riservata