Gabri Veiga, vanno sistemati diritti d’immagine e questioni economiche (Corsport)

Gabri Veiga e il Napoli, della frenata scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Ricordiamo che per Fabrizio Romano l’operazione è a rischio.

Il volo per Napoli inizialmente annunciato domenica e annusato sin da venerdì.

C’è qualcosa che non quadra, che va sistemata; qualche aspetto – si direbbe cavilli essenziali – emerso nella fase dello scambio dei documenti, in corso da sabato. Sia chiaro, la base è solidissima: il Napoli vuole il centrocampista, il Celta è pronto a venderlo al Napoli e Gabri vuole il Napoli. Meglio di così. L’affare tra i club sembrava definito, chiuso sulla base di 35 milioni più bonus (compresa una percentuale del 5% sulla futura rivendita), ma poi gli avvocati hanno preso in mano il pallino. I legali: vanno sistemati elementi vari – dai diritti d’immagine a una serie di questioni economiche – ma si lavora con grande fiducia.

