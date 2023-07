Mbappé, arrivano i sauditi: 400 milioni a lui e 200 al Psg per un anno (Rmc Sport)

Mbappé ha rotto col Psg e l’Arabia Saudita si è fatta sotto. Scrive Rmc Sport che l’Al-Hilal è pronto a investire 400 milioni di euro: 200 al Psg e 200 a lui per un anno. Dopodiché sarebbe libero di andare al Real Madrid.

Scrive Rmc Sport:

Secondo le nostre informazioni, diversi club proveranno o stanno già provando a ingaggiare Kylian escluso dal tour asiatico dal Psg. Certamente il Chelsea e il club saudita dell’Al-Hilal.

In Premier League, molti apprezzano Kylian Mbappé. Al momento non ci sono offerte.

L’Al-Hilal vuole pagare 400 milioni per Mbappé.

Il club offre 200 milioni di euro al Psg per l’ultimo anno. Tuttavia, se Kylian Mbappé non darà una risposta positiva a Parigi per un prolungamento prima del 31 luglio, il club, che lo metterà sul mercato dei trasferimenti, è pronto ad accettare l’offerta. D’altra parte, è impossibile forzare la mano di Kylian Mbappé che è sotto contratto fino a giugno 2024. La decisione finale spetta quindi al francese.

