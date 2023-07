La rottura con Mbappé è una rivoluzione per il Psg: nessuno è più importante del club (Le Parisien)

Per Al Khelaifi ha già un accordo per andare al Madrid gratis nel 2025, con bonus alla firma per lui: il Psg lo considera alto tradimento

Scrive Le Parisien che la rottura con Mbappé è una rivoluzione per il Psg: nessuno è più importante del club. Per il quotidiano parigino

la decisione di escludere Kylian Mbappé dal tour in Giappone è tutt’altro che banale, e segna una svolta insolita nel modo in cui il club gestisce le sue stelle: è una decisione presa dalla parte del club, della sua tranquillità e del suo potere. Il messaggio passato e ripetuto instancabilmente sembra, finalmente, valere: nessuno è al di sopra del club. Rinunciando a Mbappé per questo tour, Parigi perderà senza dubbio dal punto di vista dell’immagine, del marketing, della vendita di maglie e, certamente, deluderà alcuni tifosi. Ma il club ha voluto dire che: non possiamo vivere ogni anno paralizzati dal caso Mbappé, se rimane o lascia.

Per Le Parisien si tratta di

una decisione radicale resa necessaria spinta dalla mancanza di chiarezza e comunicazione da parte del clan Mbappé, accusato di voler giocare con la scadenza del contratto. (…) L’improvviso desiderio del francese di lasciare il club gratuitamente nel 2025 è percepito, al club, come un chiaro desiderio di gonfiare i suoi emolumenti futuri con bonus alla firma, un mezzo di pressione finanziaria sul suo futuro club.

Al Psg – prosegue il giornale – sono assolutamente certi che Kylian Mbappé abbia già un accordo con il Real Madrid per un arrivo gratuito la prossima estate, il che è considerato un grande tradimento da parte del club.

Senza Mbappé in Giappone o in Corea del Sud, anche il Paris Saint-Germain inizierà a pensare alla loro vita senza di lui, insomma. Il club lo afferma e insiste: d’ora in poi, Kylian Mbappé è in vendita. “Il club desidera avere a disposizione giocatori che difendano i colori del PSG”, ci viene detto nell’entourage del club. Che, ritengono, non è più il caso del campione del mondo francese.

ilnapolista © riproduzione riservata