Il Psg ha offerto 50 milioni all’Atalanta per Hojlund (The Athletic)

Adesso la palla passa alla Dea. L’attaccante preferirebbe il Manchester United e ha già un accordo con il club inglese ma apprezza anche Parigi

Il Psg ci prova concretamente per Rasmus Hojlund, il giovane attaccante dell’Atalanta valutato 70 milioni di euro. Su di lui c’è già il Manchester United che non ha fatto sapere di non volersi spingere oltre i 50 milioni.

Nel frattempo si è fatto avanti anche il Psg che ha inviato un’offerta alla Dea da 50 milioni di euro. I parigini voglio prendere sul serio il giovane danese, magari in previsione di un addio di Mbappé.

Tuttavia Al-Khelaifi non ha intenzione di rilanciare oltre i 50 milioni. Questo è quanto riferisce The Athletic che sottolinea come Hojlund abbia già trovato l’accordo con il Manchester United.

“Il Paris Saint-Germain ha fatto un’offerta da 50 milioni di euro (42,8 milioni di sterline; 55,4 milioni di dollari) per l’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund. I campioni della Ligue 1 non andranno al rialzo se l’offerta non venisse accettata. Mercoledì il Manchester United ha fatto un’offerta verbale di 50 milioni di euro più i bonus da 10 milioni di euro. Lo United ha concordato termini personali preliminari con il giocatore. L’Atalanta ha rifiutato la prima offerta dello United di soldi più contropartite tecniche per Hojlund“.

ilnapolista © riproduzione riservata