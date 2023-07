Il Psg esclude Mbappé dalla tournée in Giappone, è rottura (L’Equipe)

È la risposta al mancato rinnovo del fuoriclasse. Il Psg ritiene che abbia già un accordo col Madrid. Una decisione che innesca il mercato delle punte

È rottura tra Mbappé e il Psg. L’Equipe scrive di terremoto.

È un terremoto nella soap opera Kylian Mbappé. Questo venerdì sera, dopo la partita amichevole giocata contro Le Havre (2-0), il Psg ha deciso di escludere la sua stella dalla tournée in Giappone e Corea del Sud, la cui partenza è prevista per questo sabato. Il club parigino ritiene che il campione del mondo 2018, che ha un contratto che scade a giugno 2024, abbia già un accordo con il Real Madrid.

Un accordo per il prossimo anno ma il Psg non vuole perderlo il prossimo anno a zero.

L’Equipe scrive che

non è da escludere che Mbappé non giochi più con i colori del Psg fino a quando non accetterà di prolungare il suo contratto. Una posizione sostenibile, almeno fino alla fine del mercato.

Il club continua a voler adottare le maniere forti:

«Tutti coloro che non vanno in Giappone non fanno parte dei piani del club. Parigi assicura che la mancata decisione di Kylian Mbappé (di rinnovare, ndr) “paralizza” gli investimenti sul mercato. Una posizione ripetuta questo venerdì sera dal consulente sportivo del PSG, Luis Campos, direttamente al francese. I dirigenti desiderano quindi iniziare quello che chiamano “il futuro del Psg senza Mbappé”, sin da questo tour in Giappone.

