Garcia: «Il sostituto di Kim? Non c’è fretta, ne abbiamo tre. Vogliamo essere sicuri della scelta» 

In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha risposto ad alcune domande sul possibile sostituto di Kim Minjae. Garcia non ha fatto nomi, ha detto che il club sta valutando tra diversi profili, considerando anche gli aspetti economici. Il Napoli vuole essere sicuro della scelta, di trovare un sostituto all’altezza del sudcoreano. Non c’è fretta, ha spiegato Garcia, il Napoli ha già tre centrali da utilizzare.

Garcia:

«Un allenatore vuole sempre avere la rosa al completo il più presto possibile, ma questa è utopia, non succede quasi mai, abbiamo tutto il tempo di trovare il difensore centrale idoneo, nel club ci lavorano da un po’, abbiamo già possibilità, ma vogliamo essere il più sicuri possibile. Valutiamo, parliamo, poi c’è anche l’aspetto economico. Per me non c’è fretta, ne abbiamo tre, cerchiamo il difensore che possa sostituire al meglio Kim. Sulla rosa attuale? Non ci sono tutti, vedo tutti attenti e motivati, oggi abbiamo fatto posizione dieci contro dieci, ritmo, duelli, hanno fame, e questo me lo aspetto, soprattutto quando un gruppo così ha tanti giovani che devono farmi vedere qualcosa, non vedo l’ora che tornino i nazionali».

Che caratteristiche deve avere il sostituto di Kim? Ci sono possibilità di vedere Tousart in azzurro? Garcia:

«Difesa alta, vogliamo avere possesso palla, però dobbiamo essere anche in grado, se serve, stare bassi e difendere unghie e becco, come si dice in Francia, lo dobbiamo saper fare. Tousart? Forse sì. Mi diverto a leggere alcune notizie, a volte può anche dare idee di mercato, quindi vi ringrazio a tutti voi che le date. Ho parlato di profilo, non mi va di parlare di nomi, ogni giorno sento Micheli e vi ricordo che è arrivato il nuovo ds Meluso, con lui siamo ancora più forti perché abbiamo più cervelli per riflettere».

