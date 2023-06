Kvara, raggiunta intesa su rinnovo fino al 2028 a 2,5 milioni (CorMez)

L’idea è di formalizzare l’accordo entro l’inizio del prossimo campionato. Kvara salterà il ritiro di Dimaro, raggiungerà la squadra in Abruzzo

De Laurentiis vuole ripartire la prossima stagione con Osimhen e Kvara al centro del progetto Napoli. Il presidente del Napoli cercherà di tenere l’attaccante nigeriano lontano dalle sirene di mercato delle big europee, mentre tratta con l’agente del georgiano il suo rinnovo fino al 2028 con l’ingaggio raddoppiato. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che l’accordo è già stato raggiunto in linea di massima e che sarà formalizzato entro l’inizio del prossimo campionato.

“Per il talento georgiano sarà un’estate particolare, tra la partecipazione all’Europeo Under 21 che si disputerà nel suo paese e in Romania, il matrimonio con la sua fidanzata Nitsa, le vacanze e il rinnovo a cui sta lavorando il suo agente Mamuka Jugeli. Un’intesa di massima con il Napoli già è stata raggiunta, l’idea è raddoppiare l’ingaggio da 1,2 a circa 2,5 milioni di euro e allungare la scadenza del contratto al 2028. Filtra l’intenzione di formalizzare quest’accordo entro l’inizio del prossimo campionato”.

Kvara salterà con ogni probabilità il ritiro estivo del Napoli a Dimaro e si aggregherà alla squadra solo in Abruzzo, scrive il quotidiano. Il georgiano, infatti, sarà impegnato nell’Europeo Under 21, che terminerà il 9 luglio.

“L’Europeo Under 21 terminerà il 9 luglio, è molto probabile che Kvaratskhelia salterà il ritiro di Dimaro e si

aggregherà con i compagni soltanto per la seconda parte della preparazione in programma a Castel Di Sangro”.

