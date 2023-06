Il Napoli ha già in tasca 47,5 milioni per la prossima Champions

I premi che già possono essere stimati sono legati al market pool, ossia il valore del mercato televisivo per la Champions League in Italia. Basandosi sui dati della Uefa per il 2021/22, Calcio e Finanza scrive:

“In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23 (qualche cambiamento è ancora possibile con l’ultimo turno). Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. In questo caso, per ognuna delle italiane abbiamo ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima: eliminazione alla fase a gironi, con due italiane in finale di Champions e una in semifinale”.

E aggiunge:

“Ogni club italiano incasserà un minimo di 40 milioni di euro con la prossima edizione della Champions League. Si passa da questa cifra – per il Milan – agli oltre 41 milioni della Lazio, ai quasi 43 milioni dell’Inter e ai 47,5 milioni del Napoli (spinti dal market pool e dal miglior ranking storico), per un totale minimo di quasi 172 milioni di euro”.