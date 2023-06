Garcia: «Ho buone sensazioni, ho ricevuto un’accoglienza calorosa»

Cosa conosco di Napoli?

In passato ho visitato Pompei, ho visto la Costiera Amalfitana che è pazzesca. Non ho mai girato Napoli, in passato era complicato, lo avrei fatto ma non avrei mai pensato di farlo da allenatore del Napoli. Sarà complicato ma lo farò lo stesso. Quando avremo fatto un bel lavoro e mi riposerò, andrò a scoprire la città e la Campania.

Lingua napoletana?

Non la conosco ancora, ma voi sarete per me una buona scuola.

Appello ai tifosi?

Un grande saluto e grazie per l’accoglienza. Darò il massimo per continuare a vedere i tifosi gioiosi”.