Tifosi azzurri attendono l’arrivo del Napoli a Udine VIDEO

Sale l’attesa e l’entusiasmo anche a Udine per i tifosi del Napoli che sperano di festeggiare lo scudetto con la squadra

Il Napoli arriverà ad Udine in serata, ma i tifosi azzurri sono già pronti per accogliere la squadra, nella speranza di poter festeggiare con loro la vittoria dello scudetto. Il Napoli infatti potrebbe essere matematicamente campione già questa sera se la Lazio pareggia o perde contro il Sassuolo, ma ancora di più potrebbe diventarlo domani scendendo in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Carlo Alvino ha postato i video di alcuni tifosi che aspettano il Napoli ad Udine

#UdineseNapoli tifosi azzurri ad Udine in attesa dell’arrivo della squadra in albergo. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! 💙 pic.twitter.com/v8qNumchao — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 3, 2023

