Spezia, il Giudice Sportivo chiude i distinti per un turno per i cori razzisti a Juric

Il club condannato anche a pagare una multa di 10mila euro per il lancio di oggetti sul portiere del Torino. Squalificati anche Sarri e Mourinho

I cori razzisti intonati contro l’allenatore del Torino, Ivan Juric, dai suoi tifosi costano allo Spezia la squalifica per un turno dei distinti dello stadio. Lo ha decretato il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea. La squalifica di un turno sarà scontata l’anno prossimo.

Di seguito il provvedimento del Giudice Sportivo:

“Il Giudice Sportivo, considerato che, come segnalato nel referto arbitrale, alcuni sostenitori della Soc. Spezia occupanti il settore distinti levavano, dal 35° al 38° del primo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti dell’allenatore della Soc. Torino Ivan Juric, tanto da costringere il direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti; ritenuto che, in ragione della gravità e della percezione reale del fenomeno nonché della durata del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn.1 e 4, Cgs; delibera di sanzionare la Soc. Spezia con l’obbligo di disputare una gara con il settore distinti privo di spettatori”.

Allo Spezia anche 10mila euro di multa:

“per avere i suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) Cgs”.

Squalificati per un turno anche Mourinho e Sarri. L’allenatore della Lazio è stato espulso, mentre il secondo ammonito e diffidato. Su Sarri, il Giudice Sportivo scrive:

“per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.

