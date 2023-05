Serie A, si fa concreta l’ipotesi di una partita alla settimana in chiaro (su Rai o Mediaset)

Il 16 maggio verrà approvato il quadro definitivo della Serie A sui diritti tv dei prossimi anni. Rai o Mediaset potrebbero tornare protagoniste

Il bando per i diritti tv della Serie A per i prossimi anni è in fase di ultimazione. Il prossimo 16 maggio ci sarà un’assemblea in cui ci sarà l’approvazione definitiva; la nuova normativa della Legge Melandri afferma che i pacchetti saranno probabilmente 8, ciascuno con delle opzioni di base triennale, quadriennale o quinquennale.

Come appreso da Calcio e Finanza: “I diritti tv potrebbero essere venduti per tre, quattro o cinque anni, in base a quale ipotesi sarà più conveniente per la Lega Serie A e i club. I broadcaster potranno presentare offerte per tutte e 24 le opzioni (otto pacchetti per tre anni diversi), non essendoci limitazioni. All’interno di alcuni pacchetti, l’ipotesi è quella di inserire l’opzione per la trasmissione in chiaro di una partita a giornata”.

Il pacchetto dovrebbe prevedere, quindi, che per ogni turno di Serie A potrà essere trasmessa in chiaro una sola gara; c’era già stata un’indiscrezione per attirare verso gli abbonamenti ad Amazon Prime Video, considerando che la piattaforma già trasmette la gara di Champions League del mercoledì sera.

Calcio e Finanza scrive: “Nel pacchetto, tuttavia, verrebbe concessa all’emittente che lo acquista anche la possibilità di trasmettere la partita in chiaro e non solo a pagamento. L’obiettivo è quello di attirare un broadcaster terzo (rispetto a Dazn e Sky che puntano ad acquisire la maggioranza delle partite), magari cercando di coinvolgere nell’asta anche chi ha la possibilità di trasmettere in chiaro come Rai e Mediaset”.

